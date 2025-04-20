Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de çıkan ahır yangını söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de çıkan ahır yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karlı köyündeki hayvan yemlerinin depolandığı bir ahırda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Boyabat'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Sinop'ta "Gazze ölüyor, ayağa kalk" programı düzenlendi
        Sinop'ta "Gazze ölüyor, ayağa kalk" programı düzenlendi
        Gerze Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Gerze Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Boyabat'ta Şinasi Çilden Anma Konseri düzenlendi
        Boyabat'ta Şinasi Çilden Anma Konseri düzenlendi
        Aile içi iyi ilişkiler dijital bağımlılığı önlüyor
        Aile içi iyi ilişkiler dijital bağımlılığı önlüyor
        Boyabat'ta motosiklet sürücülerine "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitim v...
        Boyabat'ta motosiklet sürücülerine "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitim v...