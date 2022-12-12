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Haberler Gündem Sipahi ne demek, ne anlama gelir? Sipahi kelimesinin anlamı nedir?
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Sipahi ne demek, ne anlama gelir?

SHOW TV ekranlarında 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla yayınlanacak yeni dizisi Sipahi ile Sipahi kelimesinin anlamına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. TDK ile sipahi kelimesinin ne anlama geldiğini haberimizde derledik. İşte detaylar...

Sipahi ne demek, ne anlama gelir? Sipahi kelimesinin anlamı nedir?

SHOW TV'nin yeni dizisi Sipahi ekranlara gelmeye hazırlanırken diziye adını veren Sipahi kelimesine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, sipahi ne demektir, ne anlama gelir? İşte dizi takipçilerinin merak içinde araştırdığı Sipahi kelimesinin anlamı...

SİPAHİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?
Sipahi kelimesi Türkçe 'de ordu mensubu, askeri anlamına gelmektedir. Sipahi kelimesinin TDK alamı şu şekildedir; Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.

TIMARLI SİPAHİLER
Klasik çağ Osmanlı ordusunun temelini oluşturan Tımarlı Sipahiler, ordu içindeki en kalabalık asker sınıfını oluşturur. Tımarlı sipahilerin Osmanlı askeri ve idari sistemi içindeki konumları Avrupalı tarihçilerce Orta Çağ Avrupası'nın şövalye sistemi ile karşılaştırılmalarına ve bazı kaynaklarda (hatalı olarak) "Osmanlı şövalyeleri" olarak tanımlanmalarına neden olmuştur.

KÖKENİ NEDİR?
Tımarlı sipahi sınıfı temel olarak Türk atlı göçebe hayat tarzından kaynaklanan, Alp veya Batur olarak adlandırılan beye bağlı, asil, atlı savaşçı tipinin Klasik Osmanlı çağındaki ifadesidir. Bu asker sınıfı, Türklerin Ön Asya'ya göçerek yerleşik devletler kurması sürecinde bir profesyonel ordunun yaratılması amacıyla, göçebe savaşçı sisteminin yerleşik hayat düzenine uyarlanmasıyla doğmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti'nde "İkta" adını alan ve daha sonraki Osmanlı döneminde "dirlik" (geçimlik) olarak Türkçeleştirilen bu idari ve ekonomik sisteme bağlanan ve sipahilik ("sipahi" Farsça: silahşor, asker) adını alan bu savaşçı sınıfı Büyük Selçuklu ordusunun temelini oluşturmuş; daha sonra Büyük Selçuklu Devletinin mirasçısı olan Anadolu Selçuklu ve diğer Türkmen devletleri de tımarlı sipahi sistemini erken evrelerde, kısmen ve farklı uygulamalarla sürdürmüşlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin halefi olan ve Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ve Domaniç bölgesini Anadolu Selçuklu Hanı'ndan tımar olarak aldığı düşünülürse kendisi de kuruluşunu bu sisteme borçlu olan Osmanlı Devleti tımarlı sipahi asker sınıfını da diğer kurumları ile beraber miras almış, devletin genişleyerek Anadolu'ya yayılması döneminde Sultan I. Murad zamanında tam anlamıyla, farklı bir düzenlemeyle uyarlanmıştır.

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