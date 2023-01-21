SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. 'Sipahi'lerin teröre karşı yapılan bir eylemde olmaları dikkat çekerken ekibin planı merak konusu oluyor. Tanıtımda Fahrettin’in suikasta uğraması ise gerilimi artırıyor.
'SİPAHİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Habtor’un karısı ve kızı artık Türk İstihbaratı’nın elindedir. Denizcilik İşletmeleri müdürünün kızı Merve, üzeri bomba yüklü bir yelekle halkın arasına hain bir eylem planı için gönderilmiştir. Goran ve Habtor’un planı ile Korkut Ali, kendi dedesi Fahrettin’e silah doğrultacaktır. Roketi taşıyan gemi nerededir? Ekip, kalabalığın içinde üzeri bomba dolu genç kızı oradan alır ve saniyeler içinde üzerindeki bombayı imha etmeye çalışacaktır.
Yıldırım Bozok ölüm pahasına kızın elini bırakmayacaktır. Çünkü o kendi kızına hasret, vatanı için savaşan bir kahramandır. Büyük darbe alan kötü taraf Goran ve Habtor yeni bir plan peşindedir. Habtor, kızı ve karısını Türk İstihbaratı’ndan nasıl geri alacağının derdine düşmüştür. Geminin ikinci kaptanının vereceği bilgi çok önemlidir.
Ekip, ikinci kaptanı içinde kaldığı çatışmadan sağ çıkarabilecekler midir? Sipahi ekibini hafife alan Goran ve Habtor’u yıkıcı bir sürpriz beklemektedir. Ali’nin dedesi Fahrettin, suikasta uğrayan kişi olacaktır. Kurşunlara tutulan Fahrettin’in vurulmasını engelleyemeyen Ali, yoğun bakımdaki dedesine intikam yemini edecektir. Roket yüklü gemi İskenderun Limanı’nda, Canan da Habtor’un eline yeniden geçecektir. Asıl büyük yıkım yaratacak ve durdurulamayacak olansa artık Ali’dir.
Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.
'Sipahi', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
İşte 'Sipahi’nin 7. Bölüm 2. Tanıtımı;
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