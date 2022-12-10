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Tüm zamanların en güzel 40 kadını

Eğlence, spor, yemek ve kültür üzerine anketler yapan Ranker'da tüm zamanların en güzel 40 kadını seçildi. İnternet kullanıcıları tarihteki en güzel kadınları belirlemek için oy kullandı... Peki sıradan insanlar hangi ünlüleri güzel buluyor dersiniz? İşte güzel 40 kadın!

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  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    40: Cindy Crawford
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    39: Eva Mendes
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    38: Keira Knightley
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    37: Brigitte Bardot
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    36: Lynda Carter
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    35: Rita Hayworth
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    34: Vivien Leigh
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    33: Ava Gardner
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    32: Hedy Lamarr
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    31: Angelina Jolie
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    30: Jennifer Love Hewitt
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    29: Farrah Fawcett
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    28: Christie Brinkley
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    27: Jacqueline Bisset
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    26: Mila Kunis
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    25: Megan Fox
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    24: Gal Gadot
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    23: Elle Macpherson
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    22: Sofía Vergara
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    21: Ann-Margret
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    20: Diane Lane
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    19: Natalie Wood
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    18: Halle Berry
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    17: Jane Seymour
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    16: Kate Beckinsale
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    15: Elizabeth Taylor
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    14: Natalie Portman
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    13: Jaclyn Smith
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    12: Michelle Pfeiffer
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    11: Elizabeth Hurley
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    10: Jessica Alba
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    9: Catherine Zeta-Jones
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    8: Salma Hayek
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    7: Sophia Loren
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    6: Charlize Theron
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    5: Scarlett Johansson
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    4: Marilyn Monroe
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    3: Grace Kelly
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    2: Raquel Welch
  • İnternet oylamasıyla seçildiler! İşte tüm zamanların en güzel 40 kadını

    1: Audrey Hepburn

    *Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir

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