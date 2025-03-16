Sırbistan'da dev protesto

Sırbistan'da 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen tren kazası sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

4 aydır süren protestolara öğrenciler öncülük ederken, toplumun farklı kesimleri de protestoya desteğini artırdı.

Son yapılan protestoda yüz binlerce kişi bir araya gelirken, protestonun ülkenin en büyük protestosu olduğu iddia edildi.

Protestoya katılan 56 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise yaptığı açıklamada, ülkenin çoğunluğunun 'renkli devrim' istemediğini ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.