Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

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Sırbistan'da pazartesi akşam saatlerinde, Nis-Dimitrovgrad demir yolu hattında, amonyak yüklü bir yük treni devrildi. Bölgede bir Türk vatandaşına ait cansız beden bulundu. Cansız bedeni bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan TIR şoförü Tarık Pehlivan olduğu belirlendi. Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktaşlı, "Tahminlere göre, TIR şoförümüz, aracını terk ederek emniyetli bir bölgeye geçmek isterken, yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetti" dedi.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI Habertürk'e konuşan Pehlivan'ın yakınları ise kazaya neden olan ihmaller olduğunu söyleyip, olayın Türk yetkililerce araştırılıp aileye bilgi verilmesini istedi. Ailenin yakınları, Pehlivan'ın Almanya'dan, kullandığı TIR ile Türkiye'ye doğru gelirken kazanın yaşandığını belirterek, tren raylarında sorunlar olduğunu iddia etti. Aile, cenazenin ise Türkiye'ye doğru yola çıkarıldığını kaydetti.