Şirin Gözalıcı'dan, Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Antalya'daki hastanede tedavisi süren Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı'dan, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğuna dair bir açıklama geldi
Kulak burun boğaz rahatsızlığı nedeniyle Antalya'daki bir hastanede ameliyat olan Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor.
Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.
Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ilçedeki, sonra da Muğla'daki bir hastaneye kaldırıldı. Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.