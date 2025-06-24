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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler arası Golf Turnuvası - İş-Yaşam Haberleri

        Şirketler arası Golf Turnuvası

        Şirketler Arası Golf Turnuvası, şirketlerin  golf oyuncularını yeşil sahalarda bir araya getiriyor. 2025 yılı Dünya Finali'nin, 19-23 Ekim tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde bulunan prestijli PGA Anying Golf Club'da düzenlenecek

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        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:13
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        Şirketler arası Golf Turnuvası
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        Türkiye Ulusal Finali ise, Türkiye'nin golf destinasyonlarından biri olan Regnum Bodrum Golf and Country Club’ta, 1-3 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye akaryakıt sektörünün markası OPET, bu yıl da turnuvanın ana sponsorluğunu üstlendi.

        2025 yılında ülkemizi Çin’de temsil edecek takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Kazanan ekip, hem şirketini hem de Türkiye’yi uluslararası bir platformda temsil etmenin gururunu yaşayacak. Bu başarı, sadece sportif bir zafer değil; aynı zamanda şirketin marka değerini ve ülkemizin kurumsal spor vizyonunu da yansıtan bir kazanım olacak.

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