Şırnak'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle'de bir inşaatta çalışan M.A.S. (30), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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