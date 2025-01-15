Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Yerleşim yerleri ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, dronla görüntülendi.

İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis havadan güzel görüntüler oluşturdu.

Uludere'nin Şenoba ve Hilal beldeleri ile İnceler köyünde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

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