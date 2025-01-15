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        Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:21
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        Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

        Uludere'nin Şenoba ve Hilal beldeleri ile İnceler köyünde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

        İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis havadan güzel görüntüler oluşturdu.

        Yerleşim yerleri ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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