Silopi'de engelli çocuklara hediye dağıtıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Özel Öznur Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, hayırseverlerin desteği ile ilçedeki 150 engelli çocuğa oyuncak hediye etti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özel Öznur Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında hayırseverlerin desteği ile ilçedeki 150 öğrencinin evine gidilerek oyuncak dağıtıldı. Oyuncaklarını alan engelli çocukların aileleri yardım dağıtımı yapan öğretmenlere teşekkür etti. Özel Öznur Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdiresi Semire Azizoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle çocuklara oyuncak dağıttıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Hayırseverlerimizin destekleri oyuncak dağıttık. Önceliği yetim ve engelli çocuklara verdik. Çocuklarımız gülerse tüm dünya güler. Hayırseverlerimizden yardım desteklerini bekliyoruz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.