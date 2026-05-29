        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta ortalık savaş alanı! Arazi kavgasında 7 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta ortalık savaş alanı! Arazi kavgasında 7 kişi yaralandı

        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 17:41 Güncelleme:
        Ortalık savaş alanı! Arazi kavgası: 7 yaralı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

        DHA'daki habere göre; Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğle saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 2’si silahla olmak üzere toplam 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi ve Cizre’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemede; bir tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda boş kovan ile kartuşlar ele geçirildi.

        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus başladı!

        Sivas'ta, 6 gün önce kenenin tutunduğu 4 çocuk babası, 55 yaşındaki Rıza Demir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü sonucu hayatını kaybetti. KKKA virüsü nedeniyle bu yıl Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

