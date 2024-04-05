Şırnak’ta 14 gündür kayıp olan çocuğun cesedine ulaşıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 Mart’ta kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.
Ekipler, 1 Nisan'da Bavli'nin kameralardan Dicle Nehri'ne atladığını tespit etti.
Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Silopi güzergahı üzeri Kavaközü sınır karakolu civarında Bavli'nin cesedine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.