        Şırnak'ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı

        Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı

        Şırnak'ta voleybol oynamak için ısınma hareketleri yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan 19 yaşındaki dershane öğrencisi ölümden döndü. Isınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçan ve ambulansta kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata tutundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Spor yaparken dili boğazına kaçtı
        Olay, Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamak için salonda bulunan Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

        AMBULANSTA KALP MASAJI YAPILDI

        Dili boğazına kaçtığı belirtilen genç için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anık, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kalbinin durduğu öğrenilen genç öğrenciye ambulansta kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Anık’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

        GENÇ ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

        Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile birlikte hastanede tedavisi devam eden öğrenciyi ziyaret etti. Hastane yetkililerinden sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Ekici, olay sonrası tedavisi süren öğrencinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

