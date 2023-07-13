Siroz nedir, belirtileri neler ve tedavisi var mı? İşte Siroz belirtileri
Pek çok dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer sirozu ile mücadele ettiği öğrenildi. Üzücü haberin ardından siroz belirtileri ve tedavi yöntemi araştırılmaya başlandı. İşte Karaciğer sirozu belirtileri ve tedavi yöntemi hakkında merak edilenler...
Siroz hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemi gündeme geldi. Geniş Aile'nin Cevahir'i olarak adından söz ettiren ünlü oyucu Ufuk Özkan'ın karaciğer sirozu ile mücadele ettiği öğrenildi. Siroz hastalığında karaciğerin işlevini yitirmesi halinde organ nakli yapılması gerekiyor. İşte siroz belirtileri neler, tedavisi var mı? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
ÜNLÜ OYUNCUDAN ÜZÜCÜ HABER!
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı. Bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ifade eden Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerim düzenli olarak yapılıyor" dedi.
"KARACİĞERİM İLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"
Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:
Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.
Siroz Nedir?
Siroz toplumda isim olarak bilinen eski bir hastalık olmasına karşın siroz nedir sorusu hala pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak sirozun karaciğer hastalığı olduğunu söylemek mümkündür. Pek çok nedenden dolayı karaciğerde oluşan tahribatın ardından karaciğerde ortaya çıkan fonksiyon bozukluğu siroz olarak adlandırılmaktadır. Sirozun çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Başlangıç aşamalarında tedavisi daha kolay olmakla beraber ilerledikçe tedavisi imkânsız hale gelebilmekte hatta karaciğer nakli bile gerekebilmektedir. Kişi siroz hastalığına yakalandığında da karaciğeri çalışmasını sürdürebilir. Ancak bazı durumlarda karaciğer yetmezliğinin de ortaya çıkması mümkündür. Bu nedenle kişi kendisinde herhangi bir değişiklik fark ettiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
Siroz Neden Olur?
Siroz neden olur diye merak edenler için öne çıkan nedenleri sıraladık;
Alkol tüketiminin sürekli ve uzun seneler devam etmesi,
Hepatit virüsü tiplerinden herhangi birini uzun süre bünyesinde taşımak,
Karaciğerde fazla yağın birikimi nedeniyle iltihap oluşması, bu durum kişi alkol kullanmasa bile görülebilmekte ve şiddetlenebilmektedir.
Siroz hastalığı bağışıklık sistemi ya da safra kanallarını etkileyen bir sorun yüzünden ya da genetik nedenlerle uzun sürekli ilaç kullanımı nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.
Siroz Belirtileri
Siroz belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
Kas kütlesinden kilo kaybı yaşamak,
Uzun süreli iştahsızlık,
Sürekli devam eden mide bulantıları. Mideyi üşütmüş gibi devamlı hasta hissetmek,
Devam eden yorgunluk ve halsizlik,
Avuçlarda kırmızıya çalan lekeler ve ciltte ince ince ortaya çıkan ve gözle görülen kan damarlarının örümcek ağı gibi belirginleşmesi
Siroz hastalığının başlangıç aşamalarında herhangi bir belirti vermeyebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Siroz ilerledikçe belirtiler de güçlenmektedir.
Gözün beyazının ve cildin sararması. Bu sarılık hastalığı ile aynı belirtidir.
Ciltte kaşıntı,
Kusarken kan çıkarmak,
İdrar renginin koyulaşması dışkının katran rengine dönmesi,
Kolaylıkla bir yerin kanaması ya da morarması,
Karnın ve bacakların ödem yüzünden şişmesi
Siroz Tehlikeli Bir Hastalık mı?
Siroz tehlikeli bir hastalık mı sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Siroz karaciğerde hasara hatta organın kaybedilmesine bile neden olabilecek derecede ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır.
Siroz Tedavisi
Siroz tedavisi olmayan bir hastalık olmasına rağmen ilerleyişinin yavaşlatılması bazı ilaçlar yardımıyla mümkündür. Bu nedenle hastalığın erken fark edilerek hemen tedaviye başlanması oldukça önemlidir. Eğer kişideki siroz sarılığa bağlıysa bu durumda öncelikle sarılık hastalığının tedavi edilmesi sirozun da iyiye gitmesini sağlamaktadır. Alkolün bırakılması ya da azaltılması da hastalığın seyri için oldukça önemlidir. Fazla kilosu olan kişilerinde hızlı bir şekilde siroz tedavisi için kilolarını vermesi tavsiye edilmektedir. Son çare olarak eğer siroz yüzünden karaciğer önemli düzeyde hasar almışsa karaciğer nakli gerekebilmektedir.