Siroz nedir, belirtileri neler ve tedavisi var mı? İşte Siroz belirtileri Pek çok dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer sirozu ile mücadele ettiği öğrenildi. Üzücü haberin ardından siroz belirtileri ve tedavi yöntemi araştırılmaya başlandı. İşte Karaciğer sirozu belirtileri ve tedavi yöntemi hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 13:01 Güncelleme: 13.07.2023 - 13:01 facebook

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Siroz hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemi gündeme geldi. Geniş Aile'nin Cevahir'i olarak adından söz ettiren ünlü oyucu Ufuk Özkan'ın karaciğer sirozu ile mücadele ettiği öğrenildi. Siroz hastalığında karaciğerin işlevini yitirmesi halinde organ nakli yapılması gerekiyor. İşte siroz belirtileri neler, tedavisi var mı? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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ÜNLÜ OYUNCUDAN ÜZÜCÜ HABER! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı. Bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ifade eden Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerim düzenli olarak yapılıyor" dedi. "KARACİĞERİM İLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM" Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi: Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.