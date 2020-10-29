Şişecam'dan dijital sergi

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Şişecam, Anadolu topraklarında bulunan camlardan oluşan ve camın 3 bin 500 yıllık tarihe ışık tutan ‘Cam Eserler Koleksiyonu’nu dijitale taşıdığını bildirdi.

Şişecam tarafından hazırlanan ve www.sisecamcameserleri.com/tr üzerinden ziyaret edilebilen dijital serginin, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı, Arkeolojik ve Etnografik olmak üzere toplam 520 eserden oluştuğu berlirtildi.

Verilen bişlgişyer göre, dijital sergi, koleksiyonda yer alan 281 eseri Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı başlıkları altında ve üç boyutlu olarak gösteriyor. Ayrıca, eserlerin her birini dönem, bulunduğu bölge ve üretiminde kullanılan teknikler açısından incelemeyi mümkün kılıyor.

Sergide, Bizans dönemine ait el yapımı bileziklerden kuş biçimi gövdeli kaplara, çiçek desenleriyle bezenmiş sürahilerden farklı renklerdeki amphoriskoslara kadar çeşitli cam eserlerin yer aldığı belirtildi.