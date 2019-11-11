Her iki üzüm salkımından biri Rusya'ya gitti

Şişecam, 5 yıl önce yüzde 15.45'ini EBRD'ye 125 milyon euro karşılığında sattığı hissenin yüzde 14.85'ini geri almaya karar verdi.

Şişecam tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket anlaşmanın alım opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda Paşabahçe'nin yüzde 14.85'inin 152.6 milyon euroya geri alınmasına karar verildi.

Alım opsiyonunun kullanılması için Şişecam EBRD'den iki yılı ana para geri ödemesiz, altı ayda bir ve beş eşit taksitte ana para geri ödemeli 100 milyon euro kredi kullanacak. Kredinin faizi yıllık Euribor artı yüzde 2.4 olacak.