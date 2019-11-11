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Şişecam, EBRD'ye sattığı hisseleri geri alıyor

HABERTURK.COM

Şişecam, 2014 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sattığı Paşabahçe paylarını 152.6 milyon euroya geri almaya karar verdi. Şirket hisseleri geri almak için yine EBRD'den 100 milyon euro kredi kullanacak. Şişecam 2014 yılındaki anlaşma kapsamında Paşabahçe'nin yüzde 15.45'ini 125 milyon euroya EBRD'ye satmıştı.

Şişecam Genel Müdürlük

Şişecam, 5 yıl önce yüzde 15.45'ini EBRD'ye 125 milyon euro karşılığında sattığı hissenin yüzde 14.85'ini geri almaya karar verdi.

Şişecam tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket anlaşmanın alım opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda  Paşabahçe'nin yüzde 14.85'inin 152.6 milyon euroya geri alınmasına karar verildi.

Alım opsiyonunun kullanılması için Şişecam EBRD'den iki yılı ana para geri ödemesiz, altı ayda bir ve beş eşit taksitte ana para geri ödemeli 100 milyon euro kredi kullanacak. Kredinin faizi yıllık Euribor artı yüzde 2.4 olacak.

 

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