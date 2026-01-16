Habertürk
        Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar nominal Eurobond ihracı

        Şişecam’dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar nominal Eurobond ihracı

        Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi

        Giriş: 16.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:42
        Şişecam'dan 500 milyon dolar Eurobond ihracı
        Şişecam’ın İngiltere’deki yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç için belirlenen kupon faiz oranı %8,3750 seviyesinde gerçekleşti.

        İhraç kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilirken, ihraca ilişkin kredi notları Şişecam’ın güncel kredi derecelendirme notları seviyesinde, uluslararası derecelendirme kuruluşları Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak belirlendi.

        Gerçekleştirilen Eurobond ihracından sağlanan kaynak; 2026 vadeli Eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerinin refinansmanı amacıyla kullanılacak. Söz konusu ihraç ile Şişecam, likidite yönetiminde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken kısa vadeli finansal borçlarının kayda değer bölümünün vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.

        Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, konuya ilişkin değerlendirmesinde uluslararası yatırımcı ilgisinin Şişecam’ın küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Yücel, “Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek muhtelif risklere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem; finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir.” dedi.

        Şişecam, geçtiğimiz yıl uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirmiş, bu ihraçlara gelen toplamda 5 milyar dolara yakın talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı.

        Şişecam'ın Eurobond İhracı:

        • Nominal tutarı 7 yıl vadeli 500 milyon dolar sabit faizli tahvillerin kupon oranı yüzde 8,3750 olarak belirlendi.

        • Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplamda 1,7 milyar dolar talep geldi.

        • Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra'da gerçekleşti.

        • Toplantılarda 60’ı aşkın yatırımcı kuruluş ile görüşme yapıldı.

