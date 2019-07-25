Olay, gece saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi ile Barbaros Bulvarı kesişimindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy’deki bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok götüren Sinan H., idaresindeki kamyon, köprüye sıkıştı. Sıkışma üzerine haber verilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şeritle yolda güvenlik önlemi aldı. İHA'nın haberine göre; sıkışma nedeniyle Barbaros Bulvarı yönüne trafik tek şeritten sağlandı.

Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir saat sonra kurtarıldı. Bir süre aksayan trafik normale döndü.

Sürücüye fazla yük taşımaktan işlem yapıldığı öğrenildi.