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İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda polis ekibiyle ilçe genelinde uygulama gerçekleştirildi. Konsomatrislik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 35 kadın ile birlikte toplamda 50 kişiyi gözaltına aldı. Uygulama kapsamında polis ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu “Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesi de çökertildi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise satışa hazır 245 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.
GECE KULÜPLERİNE BASKIN
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yılda da baskın ve denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 00.00’dan itibaren ilçe genelinde çok sayıda polisle dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İHA'nın haberine göre, uygulama kapsamında Harbiye’de 2 gece kulübüne şok baskın düzenleyen ekipler, ilk olarak kapıda “bodyguard” görevi yapan 2 şahsın üst aramalarını gerçekleştirdi. Şahısların üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
420 BİN TL CEZA KESİLDİ
Ekipler ardından gece kulübüne girerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde konsomatrislik yaptığı belirlenen 11’i Ukrayna uyruklu olmak üzere 35 kadın gözaltına aldı. Kulüpteki kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekipleri, ilçe genelinde toplamda 12 gece kulübüne 420 bin lira para cezası kesti. Kulüpte gözaltına alınan kadınlar, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bulaşıcı hastalık tespitinin yapılması için sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan bir tekel bayine, kumar oynatıldığı tespit edilen bir kafeteryaya da idari işlem yapıldı.
FUHUŞ MEKÂNLARINDA GÖZALTI
Uygulama kapsamında polis ekipleri, Mecidiyeköy Atakan Sokak’ta fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında fuhşa yer temin eden 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 7 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, bir miktar kokain, esrar ve “skunk” diye tabir edilen ot esrar ile toplamda 5 bin 305 lira ele geçirildi. Kurtuluş’ta şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 92 adet fişek, Bozkurt Mahallesi Gediz Sokak üzerindeki asker eğlencesinde de yine 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
"ANKARALILAR" OLARAK BİLİNEN TORBACI ÇETESİ
Öte yandan Şişli polisi, uzun süredir peşinde olduğu “Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesinin 34 SY 4339 plakalı araçla Feriköy’de olduğunu tespit etti. Aracı takibe alan araştırma polisi, Ergenekon Caddesi üzerinde önlerini keserek durdurdu. Araçta bulunan 2’si kadın 4 şüpheliyi etkisiz hale getiren polis, araçta didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda ön koltuğun arkasına yapılan özel bölümde, piyasa sürülmek üzere hazırlanmış satışa hazır 245 paket “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet tabanca ve tabancaya ait 11 adet mermiyi ele geçiren polis, araçta yakalanan çete lideri Mahsuni T.’nin iç çamaşırında “marijuana” maddesi buldu. Şehnur S.’nin üzerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 8 bin 100 liraya el konuldu.
SUÇ MAKİNESİ ÇETE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “kasten adam yaralamak”, “açıktan hırsızlık” ve “mala zarar vermek” başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Mahsuni T. (45),Alihan T. (25),Şehnur S. (49) ve Gizem Deniz T. (20) gözaltına alındı. Suç makinesi çıkan çete üyeleri Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorguları yapılan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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