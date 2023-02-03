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Sismograf neyi ölçer? Sismograf nedir ve nasıl çalışır?

Dünyanın pek çok yerinde yer sarsıntıları meydana gelmekte olup, depremler yaşanmaktadır. Geçmişten günümüze pek çok kişinin korku hissetmesine neden olan depremler, gelişen teknoloji ve bilim sayesinde ölçülebilir ve kaydedilebilir duruma gelmiştir. Depremlerin şiddeti ise “sismograf” adı verilen bir aygıt ile ölçülür. Genel olarak sismograf nedir? Sismograf neyi ölçer ve nasıl çalışır?

Sismograf neyi ölçer? Sismograf nedir ve nasıl çalışır?
HABERTURK.COM

Sismograf hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyen internet kullanıcıları, son zamanlarda bu konudaki araştırmalarına devam etmektedir. Tüm detaylar için içeriğimizin devamını inceleyebilir, sismograf ile ilgili en doğru bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Sismograf Nedir?

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Geçmişte yaşadığı depremlerin çoğu küçük olsa da bazıları hafızalara kazınacak büyüklükte meydana gelmiştir. Depremin meydana gelmesinin en büyük nedenlerinden biri, fay hattında oluşan enerji birikiminden kaynaklı kırılmaların yaşanmasıdır. Fay hattında biriken enerji ve gerilim bir süre sonra boşalır ve akabinde sarsıntıların yaşanmasına sebep olur. Peki, “sismograf nedir”? Sismograf, yer sarsıntılarını ölçen bir alettir. Depremin büyüklüğünü ölçemeye yarayan bu alet, ölçtüğü her veriyi kaydeder. Bu sayede oluşan depremler hakkında detaylı bilgi edinme şansı verir. Rasathanelerin deprem süreçlerini en iyi şekilde yönetebilmesine katkı sağlar.

Sismograf Neyi Ölçer?

Sismograf, depremin şiddeti hakkında bilgi veren önemli bir alettir. Peki, sismograf neyi ölçer? Kısaca anlatmak gerekirse sismograf; depremin yaşandığı merkez üssünü, süresini, saatini saptayan bir alettir ve deprem çalışmalarında güvenle kullanılır. Sismograf, deprem konusunda bilgilendirme yapan önemli bir araçtır. Eğer sismograf olmasaydı yaşanan depremler hakkında bilgi edinmek çok zor hâle gelirdi. Günümüze baktığımızda ise sürekli kayıtta olan sismograf sayesinde en basit ve tehlikesiz depremlerden bile haberdar olabiliyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde sismograftan alınan veriler en doğru şekilde aktarılır.

Sismograf için;

Meydana gelen yer sarsıntısının süresini,
Sarsıntının yaşandığı merkez üssünü,
Hangi saatte olduğunu ve kaç saniye sürdüğünü ölçen bir alettir, tanımı yapılmaktadır.

Sismograf Nasıl Çalışır?

“Sismograf nasıl çalışır?” sorusunu merak eden belli bir kitle vardır. Deprem ölçme aleti olan sismograf, belli prensiplere göre çalışır. Gözlemevlerinde bulunan sismograf, temelde yay ile desteklenmiş bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın bir ucunda kalem bulunur, diğer ucu ise dayanaklıdır. Meydana gelen sarsıntıda mekanizmanın üzerindeki ağırlık atıldığı için çubuğun sabit kalmasını, akabinde diğer bölümlerinin sallanmasını sağlar. Mekanizmada bulunan kalem ise saat yönünde hareket eden bir silindir üzerinde sarsıntıları kaydederek gerekli bilgileri veri olarak aktarır.


Sismograf Nasıl Ölçüm Yapar?

Yukarıda bahsettiğimiz sismografın mevcut düzeneği, en basit hali ile anlatılmıştır. Belli araç ve gereçler ile evde sismograf yapmak da mümkündür. Rasathanelerde kullanılanlar ise daha işlevsel ve profesyoneldir. Şöyle ki rasathanelerde elektronik aygıtlar ile yükseltilen ve daha duyarlı bir mekanizmaya sahip olan sismograflar kullanılmaktadır.

Peki, sismograf nasıl ölçüm yapar? Jeofon; yerin mekanik hareketini elektrik sinyaline dönüştüren bir alıcı görevindedir. Bu jeofonlar, bir doğrultu boyunca 1 metre saplanacak şekilde yerleştirilir. Saplanan her bir jeofon arasında yaklaşık 1,5 – 2 metre vardır. En başta bulunan jeofondan yerin altına titreşim yollanır ve oluşan dalgalar diğer jeofonlara iletilerek ölçülür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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