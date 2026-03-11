Canlı
        Sivas Belediyesi'nden kente yeni otopark | Son dakika haberleri

        Sivas Belediyesi kente yeni otopark kazandırıyor

        Sivas Belediyesi, şehir merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm üretmeye yönelik çalışmaları kapsamında, şehir merkezinin en yoğun noktalarından birinde yeni bir açık otopark alanı oluşturuluyor

        Giriş: 11.03.2026 - 15:28
        Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Abdi Ağa Konağı'nın yan tarafında bulunan iki binanın geçen yıl kamulaştırıldığını belirterek, söz konusu alanın otopark olarak düzenleneceğini açıkladı.

        Başkan Uzun, bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle otopark ihtiyacının önemli bir sorun haline geldiğini ifade ederek, "Abdi Ağa Konağı'nın yan tarafında bulunan iki binayı geçen yıl 21 milyon TL ödeyerek kamulaştırdık. Şimdi ise bu bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan otopark alanı olarak düzenliyoruz. Bir tarafta İstasyon Caddesi, bir tarafta Sivas Devlet Hastanesi ve kültür merkezlerinin bulunduğu bir alanda en büyük ihtiyaçlardan birisi otoparktı" dedi.

        Alanla ilgili planlanan çalışmalara da değinen Başkan Adem Uzun, bölgenin sit alanı olması nedeniyle katlı otopark yapılamadığını belirterek, "Bu alana katlı otopark yapmayı çok isterdik ancak sit alanı olduğu için bunu yapamıyoruz. Binaları yıktıktan sonra asfalt serimini gerçekleştirip açık otopark alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

        Kent genelinde otopark çalışmalarının devam edeceğini de vurgulayan Başkan Dr. Adem Uzun, "Şehrimizdeki en önemli sorunlardan biri olan otopark sıkıntısına neşter vurmuş oluyoruz. Bundan sonra da ilimizin muhtelif bölgelerinde açık ve kapalı otopark çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle merkezde alanlarımız yeterli değil ancak uygun alan bulduğumuz her noktada otopark projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu alanda oluşan araç yoğunluğunun azalması hedefleniyor.

