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        'Askıda tost' çocukların yüzünü güldürdü

        Sivas'ta Dörteylül Ortaokulu'nda kantin işleten Ümit Alpan (40), ihtiyaç sahibi öğrencilerin de faydalanması için 30 TL bedelli 'Askıda tost' uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:41
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        'Askıda tost' çocukların yüzünü güldürdü
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        Sivas'ta Dörteylül Ortaokulu'nda kantin işleten Ümit Alpan (40), ihtiyaç sahibi öğrencilerin de faydalanması için 30 TL bedelli 'Askıda tost' uygulaması başlattı. Yurt içi ve yurt dışından da destek gören kampanya ile kantinden yararlanamayan çocukların da yüzü güldü.

        Kentte eğitim veren Dörteylül Ortaokulu'nda kantin işletmeciliği yapan evli, 3 çocuk sahibi Ümit Alpan, ihtiyaç sahibi çocuklar için kampanya başlattı. 30 TL değerinde bir tost ve meyve suyunu kapsayan uygulamaya 'Askıda tost' ismi verildi. Kısa sürede birçok kesimden destek alan kampanyaya, yurt dışından da yardımlar gönderildi. Devam eden kampanyada askıda tost bağışı 1248'e yükseldi. Okulun rehberlik öğretmenlerinin belirlediği öğrenciler, askıda tost uygulaması kapsamında ücretsiz öğün alabilir hale geldi.

        'DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ, BİR ÇOCUĞUN KALBİDİR'

        Ümit Alpan, 2009 yılından beri kantin işletmeciliği yaptığını belirterek, "Her dönemde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz oluyordu. Bu dönemde çok daha ihtiyaçlı ailelerin olduğunu tespit ettik. Eşimle birlikte nasıl bir uygulama yapabiliriz diye konuştuk. Daha sonra askıda tost uygulaması aklımıza geldi. 'Dünyanın en güzel yeri bir çocuğun kalbidir' sloganıyla askıda tost kampanyası başlattık. Çok güzel destekler alıyoruz. Önümüzdeki sezondaki tostlarımızın bile ücreti şimdiden çıkmış durumda” dedi.

        Ekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı öğrencilerin olduğunu belirten Alpan, “Okulumuzda rehberlik servisi öğretmenlerimizin belirlediği öğrenciler var. Çocuklarımızı rencide etmeden, onların kalbini kırmadan, kalplerine dokunmak istiyoruz. Çocuklarımız gülsün istiyoruz. İnşallah da bu kampanyamızın tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz" dedi.

        'CANLARI NE İSTERSE ONU VERİYORUZ'

        Okullarının Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin adını taşıdığını belirten Alpan, "Bu nedenle okulumuzun adına yakışan bir kampanya olduğunu düşünüyoruz. Okula aç gelen bir öğrenciye 'biz varız' diyoruz. Çocuklar eve aç gitsin istemiyoruz, yüzleri gülsün istiyoruz. Şehir dışından, İsviçre ve Almanya'dan bile destekler geldi. Şu an itibarıyla 1248 adet askıda tostumuz var. Belirlenen öğrencilerimize günlük destek sağlıyoruz. İnşallah da devam edeceğiz. Normalde biz burada esnaf odalarının belirlediği fiyatlardan 3'te 1 oranında düşük fiyat belirledik. 25 TL tost ve 5 TL meyve suyu, ikisi birlikte 30 TL olarak belirledik. Rehberlik öğretmenlerinin verdiği kağıtlarla gelen öğrencilerimizi rencide etmeden, sadece tost değil canı ne isterse onu veriyoruz. Kampanyamızın ismi tost ama, hamburger canı isterse onu, döner isterse döner veriyoruz. İnşallah çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Kantinde başlatılan 'askıda tost' uygulaması öğrenci velileri ve öğretmenlerden de takdir görüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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