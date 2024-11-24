Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (3)
KAYAKMERKEZİNDE KAR 10 SANTİME ULAŞTIKentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun olarak sürüyor.
KAYAKMERKEZİNDE KAR 10 SANTİME ULAŞTI
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun olarak sürüyor. İl merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kayak sezonunun hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Kayak merkezinde etkili olan yağış kayakseverleri de sevindirdi.
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