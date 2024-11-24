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        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (3)

        KAYAKMERKEZİNDE KAR 10 SANTİME ULAŞTIKentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun olarak sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:15
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        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (3)
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        KAYAKMERKEZİNDE KAR 10 SANTİME ULAŞTI

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun olarak sürüyor. İl merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kayak sezonunun hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Kayak merkezinde etkili olan yağış kayakseverleri de sevindirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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