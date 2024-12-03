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        Altınyayla, eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu

        SİVAS'takar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:20
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        Altınyayla, eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu
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        SİVAS'takar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

        Sivas'ta yaklaşık bir haftadan bu yana hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Kent merkezinde bu sabah hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisi ile akarsu ve göllerin yüzeyleri dondu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük kısmı buzla kaplandı. Öte yandan Sivas kent merkezine 82 kilometre mesafedeki Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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