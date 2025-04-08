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        Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovenya'ya 1-0 yenildi

        UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele veren Kadın A Milli Futbol Takımı Sivas'ta oynadığı karşılaşmada Slovenya'ya 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:00
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        Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovenya'ya 1-0 yenildi
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        UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele veren Kadın A Milli Futbol Takımı Sivas'ta oynadığı karşılaşmada Slovenya'ya 1-0 mağlup oldu.

        UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı 4'üncü maçında Sivas'ta Slovenya ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Fabienne Michel yönetti. Michel'in yardımcılıklarını ise Anne Uersfeld ve Silke Fritzius yaptı.

        Kadın A Milli Futbol Takımımız maça Selda, Ümran, Sejde, Meryem, Melike, Ebru, Elif, Ece, İlayda, Busem ve Gülbin ilk 11'i ile başladı.

        Konuk Slovenya ise, Mersnik, Golob, Agrez, Korosec, Conc, Prasnikar, Kolbl, Makovec, Erzen, Kramzar ve Sternad 11'i ile mücadele etti.

        Karşılaşma öncesinde milli formayı 100'üncü kez giyen oyunculara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından plaket takdim edildi.

        Karşılaşmayı çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 20 bin taraftar takip ederek, milli takıma destek verdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        62'nci dakikada Slovenya Kramzar ile öne geçti. Sağ kanattan Korosec'in kullandığı köşe vuruşunda savunma uzaklaştırmak istedi, bir kez daha topla buluşan Korozec'in ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Kramzar, topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

        Her iki yarıda konuk Slovenya'nın birer topu da direkten döndü.

        Karşılaşma Slovenya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Bu sonuçla Kadın A Milli Futbol Takımı grubunda 4'üncü maçı sonunda 3 puanda kalırken, 12 puana yükselen Slovenya liderliğini sürdürdü. Kadın A Milli Takım, gruptaki beşinci maçında 30 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak.

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