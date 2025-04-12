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        Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

        SÜPER Lig'in 31'inci haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Sivas'ta coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:10
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        Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama
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        SÜPER Lig'in 31'inci haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Sivas'ta coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı.

        Ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma için havayolu ile kente geldi. Sarı-lacivertlileri taşıyan özel uçak saat 22.00 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini havalimanında yüzlerce Fenerbahçe taraftarı büyük coşku ile karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculara çiçek veren taraftalar bol bol forma imzalattı. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Allan Saint Maximin'in havalimanından sırtında battaniye ile çıkarak takım otobüsüne gitmesi dikkat çekti. Sarı-Lacivertli takımı taşıyan otobüs, taraftarların oluşturduğu meşale koridorundan geçtikten sonra kent merkezine hareket etti. Fenerbahçe kafilesi geceyi geçireceği otele giderek kampa girdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Havalimanından görüntü

        -Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisi

        -Taraftarların formalarını imzalamaları

        -Maximin'in battaniyele görüntüsü

        -Takım otobüsünün meşaleler arasından geçişi

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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