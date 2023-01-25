Sivas'ta kırsalda su sorununu çözecek projeler hayata geçirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kırsalda su ve kanalizasyon sorununu çözecek çok sayıda proje hayata geçirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 2022 yılında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda proje hayata geçirildi.

Yatırım programları dahilinde sahada yoğun şekilde çalışan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 28 içme suyu tesisi ve 10 kanalizasyon tesisini tamamladı.

Müdürlük tarafından yıl içerisinde 209 adet içme suyu, 84 sulama suyu analizi, 33 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, 71 yerleşim yerinde 84 adet membaı drenajı, 375 yerleşim yerinde içme suyu, 275 yerleşim yerinde ise kanalizasyon tesisi bakım ve onarımı ile 109 yerleşim yerinde içme suyu kayıp kaçak arıza tespiti ve 325 yerleşim yerine vidanjör hizmeti verdi.

KÖYDES kapsamında ise 2022 yılında 29 içme suyu projesi ve 6 kanalizasyon tesisi projesi şehre kazandırıldı.

Açıklamada, "Sivas Valiliğimiz himayelerinde idaremiz marifetiyle il genelinde 2022 yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 40 milyon 840 bin liralık yatırım şehrimizde hayat buldu." ifadelerine yer verildi.

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