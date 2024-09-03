Sivas'ta 1058 kişi aynı anda 'halay' çekti

Halayın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekti.

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

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