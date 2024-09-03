Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti
Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda Sivas halayı çekti.
Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda Sivas halayı çekti.
Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Davul zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti. Halay sırasında güzel görüntüler ortaya çıktı.
Halayın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekti.
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