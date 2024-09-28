Ulaş'ta çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kaymakamlık düzenlenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ile çiftçilerin katıldığı toplantıda ziraat mühendisleri 2025-2027'yi kapsayan bitkisel üretim planlaması ile stratejik öneme sahip ürünler hakkında bilgi verdi.
Ayrıca toplantıda yeni destekleme modeli ile çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları da aktarıldı.
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