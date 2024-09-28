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        Ulaş'ta çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:27
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        Ulaş'ta çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaymakamlık düzenlenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ile çiftçilerin katıldığı toplantıda ziraat mühendisleri 2025-2027'yi kapsayan bitkisel üretim planlaması ile stratejik öneme sahip ürünler hakkında bilgi verdi.

        Ayrıca toplantıda yeni destekleme modeli ile çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları da aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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