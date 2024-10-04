Sivas'ta düzenlenen golbol turnuvası sona erdi

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdür Vekili Emrah Yıldırım, Görme Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu ve Sivas Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Baker tarafından verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.