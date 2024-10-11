Sivas'ta iş makinesi ile çarpışan servis aracındaki 4 öğrenci yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.
S.B. (25) yönetimindeki 38 07 522 plakalı iş makinesi, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı yolunda O.G'nin (46) kullandığı 58 AEF 342 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan öğrenciler F.Z.U. (9), M.C.Y. (10), Z.R.K. (10) ve H.S. (10), Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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