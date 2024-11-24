Sivas'ta Öğretmenler Günü konseri
Sivas'ta bir anaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser düzenlendi.
Sivas'ta bir anaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser düzenlendi.
Cumhuriyet Üniversitesi 100 Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okulun kurucu müdiresi Fikriye Özler, etkinlikte yaptığı konuşmada, destekli dolayısıyla veli ve öğretmenlere teşekkür etti.
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu aktaran Özler, "Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır'. Bizler çocukların hayatına dokunan ve onları yarınlara hazırlayan sorumluluğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hep birlikte aydınlık yarınlara ulaşmak için çalışan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğretmen ve velilerden oluşan koro, davetlilere müzik ziyafeti sundu.
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