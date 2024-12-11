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        Sivas'ta karayolları 154 araç ve 304 personelle kışa hazır

        Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, 154 araç ve 304 personelle karla mücadele çalışmalarına katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:55
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        Sivas'ta karayolları 154 araç ve 304 personelle kışa hazır
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        Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, 154 araç ve 304 personelle karla mücadele çalışmalarına katılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kış mevsimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan bilgi alan Şimşek, Sivas'ın geniş coğrafyasının her bölgesinde karayollarının teyakkuz halinde olduğunu belirterek, tüm ekiplere kazasız belasız bir sezon diledi.

        Türksoy ise yoğun kar yağışlarında yolların açık kalması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için 154 araç ve 304 personelle göreve hazır olduklarını, çalışmalarda kullanılmak üzere 34 bin ton agrega ile 17 bin ton tuzun şube şeflikleri ve bakımevlerine depolandığı ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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