Sivas'ta karayolları 154 araç ve 304 personelle kışa hazır

Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, 154 araç ve 304 personelle karla mücadele çalışmalarına katılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kış mevsimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan bilgi alan Şimşek, Sivas'ın geniş coğrafyasının her bölgesinde karayollarının teyakkuz halinde olduğunu belirterek, tüm ekiplere kazasız belasız bir sezon diledi.