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        Sivas'ta doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ta doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 03:34 Güncelleme: 16.01.2025 - 03:34
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        Sivas'ta doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Sivas'ta doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden G.Y. (64), M.Y. (62), B.Y. (38) ve E.B'nin (17) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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