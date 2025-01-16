Sivas'ta doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden G.Y. (64), M.Y. (62), B.Y. (38) ve E.B'nin (17) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.
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