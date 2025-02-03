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        Sivas'ta dağcılar 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmandı

        Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:13
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        Sivas'ta dağcılar 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmandı
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        Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        SİVDAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dağcılar Sivas'ın Doğanşar ve Tokat’ın Almus ilçesi arasında bulunan Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmandı.

        Kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen tırmanışa 24 dağcı katıldı.

        Dağcılar, zorlu hava koşullarına rağmen yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşarak Türk bayrağı açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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