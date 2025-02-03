Sivas'ta dağcılar 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmandı

SİVDAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dağcılar Sivas'ın Doğanşar ve Tokat’ın Almus ilçesi arasında bulunan Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

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