Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kaymakamın "kar" diyoluğu gülümsetti

        Sivas'ta, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran'ın, köy gezisi sırasında çocukken kar yağması için dua ettiğini ancak kaymakam olduktan sonra yolların kapanmaması için dua ettiğini söylediği anların görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kaymakamın "kar" diyoluğu gülümsetti
        ABONE OL

        Sivas'ta, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran'ın, köy gezisi sırasında çocukken kar yağması için dua ettiğini ancak kaymakam olduktan sonra yolların kapanmaması için dua ettiğini söylediği anların görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Kaymakam Buyuran, kar altında köy ziyareti yaptığı sırada çevresindekilere, "İlkokul ve liseyi İzmir'de okudum. İzmir'deyken hep Allah'a dua ederdim. Derdim ki 'Allah'ım kar yağsın da bir oyun oynayalım.' Sonra kaymakam oldum, Zara'ya geldim. Şimdi Allah'a dua ediyorum, Allah'ım kar yağdırma da yollar kapanmasın." ifadelerini kullandı.

        Sosyal medyada paylaşılan anlar, ilgi gördü.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Kaymakamım… Hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı. Evet, yol uzar, insan yol almaya devam eder… Bu yolda ilerlemeye devam." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde 1915 şehitleri anıldı
        Suşehri'nde 1915 şehitleri anıldı
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi
        Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi
        Ulaş'ta eğitimciler toplantısı yapıldı
        Ulaş'ta eğitimciler toplantısı yapıldı
        Net Global Sivasspor hükmen mağlubiyet kararı için açıklama yaptı
        Net Global Sivasspor hükmen mağlubiyet kararı için açıklama yaptı
        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı