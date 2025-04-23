Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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