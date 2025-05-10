Şarkışla'da farkındalık yürüyüşü düzenledi

Şarkışla Gençlik Merkezi, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi.

İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden gençler, daha sonra kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Gençlerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmelerini önemsediklerini belirten Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürü Samet Şahin, "Gençlerimizin hem trafik kurallarına uyması hem de bu konuda toplumda duyarlılık oluşturması adına bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Özellikle yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimiz, sosyal sorumluluk bilincini kazanıyor." dedi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal ise yaya önceliğinin sadece bir kural değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değer olduğunu kaydetti.