Gemerek'te düzenlenen dron kursu tamamlandı

Dron kullanımının tarımdan haritacılığa, güvenlikten medya sektörüne kadar birçok alanda yaygınlaştığını belirten Adıgüzel​​​​​​​, bu alanda nitelikli bireyler yetiştirmenin önemini anlattı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Adıgüzel, yaptığı konuşmada, kurs boyunca kursiyerlere dron teknolojisi, uçuş kuralları, hava hukuku, haritalama ve güvenli uçuş teknikleri konularında bilgiler verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.