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        Gemerek'te düzenlenen dron kursu tamamlandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen dron kursu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:37
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        Gemerek'te düzenlenen dron kursu tamamlandı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen dron kursu sona erdi.

        Gemerek Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İHA-1 ticari dron pilotu kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Adıgüzel, yaptığı konuşmada, kurs boyunca kursiyerlere dron teknolojisi, uçuş kuralları, hava hukuku, haritalama ve güvenli uçuş teknikleri konularında bilgiler verdiklerini söyledi.

        Dron kullanımının tarımdan haritacılığa, güvenlikten medya sektörüne kadar birçok alanda yaygınlaştığını belirten Adıgüzel​​​​​​​, bu alanda nitelikli bireyler yetiştirmenin önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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