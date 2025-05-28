Zara'da kursiyerler sergi açtı

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide resim, el sanatları, giyim, çocuk gelişimi ve aşçılık kurslarında eğitim gören kursiyerler el işi göz nuru eserlerini sergiledi.

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