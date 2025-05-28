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        Zara'da kursiyerler sergi açtı

        Sivas'ın Zara ilçesinde kursiyerler tarafından sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:58
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        Zara'da kursiyerler sergi açtı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde kursiyerler tarafından sergi açıldı.

        Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin emeklerinin yer aldığı sergi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide resim, el sanatları, giyim, çocuk gelişimi ve aşçılık kurslarında eğitim gören kursiyerler el işi göz nuru eserlerini sergiledi.

        Sergi, 3 gün süreyle vatandaşların ziyaretine açık olacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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