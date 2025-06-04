Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağında denetimlerini artırdı.
Kontrollerde, sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.
Ekipler, arka koltukta emniyet kemeri kullanımının da yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak, sürücülere aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler de dağıtıldı.
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