Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Denetimlerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler de dağıtıldı.

Ekipler, arka koltukta emniyet kemeri kullanımının da yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak, sürücülere aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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