Akıncılar'da kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.T. (54) yönetimindeki 24 ABC 862 plakalı kamyon, Ortaköy yakınlarında N.G'nin (52) kullandığı 58 EK 304 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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