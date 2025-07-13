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        Akıncılar'da kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 13.07.2025 - 09:14
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        Akıncılar'da kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.T. (54) yönetimindeki 24 ABC 862 plakalı kamyon, Ortaköy yakınlarında N.G'nin (52) kullandığı 58 EK 304 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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