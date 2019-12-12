Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart sınırında

Süper Lig lideri DG Sivasspor’da Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde kırmızıbeyazlılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sivas ekibinde 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando, Fener karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da bu futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Takımda ayrıca Hakan Arslan, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düşmüştü ve Fenerbahçe maçında olmayacak.

SİVAS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:14

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.