Sivas'ta ağaçları deviren hortum kamerada
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları'nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş: 03.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:42
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Sivas'ta dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olurken, Gemerek ilçesinde ise hortum oluştu.
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Hortum, Çat ormanındaki ağaçları kökünden söktü.
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Hortum anı ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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Can ve mal kaybının olmadığı bölgede ormandaki birçok ağaç zarar gördü.
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