        Haberler Gündem Çevre Sivas'ta av yasağı 1 Nisan'da başlayacak | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 3 aylık av yasağı 1 Nisan'da başlayacak

        Sivas'ta göl, gölet, baraj ve akarsularda 3 ay boyunca uygulanacak balık avı yasağı 1 Nisan'dan itibaren başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Sivas'ta av yasağı 1 Nisan'da başlayacak

        Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak.

        İç sularda 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihlerinde sazangiller, kadife, şiraz ve yayın balığı avcılığı yasaklanacak, olta ile tatlısu kefali ve gümüş balığı avı ise serbest olacak.

        Av yasağının başlamasıyla yasaktan önce avlanılan balıkların en geç 3 gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecek. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacak.

        CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

        Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi ve kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacak.

        Açıklamada, 4 Eylül Barajı, Gürün Gökpınar Gölü, Gökpınar Çayı, Sazcağız (Sularbaşı) Çayı, Hurman Çayı, Suşehri Gemin Deresi (membaından Camili köyüne kadar olan kısım), Koyulhisar Tekke Deresi'nde (membaından itibaren Ordu il sınırında yer alan Arpaalan Köyüne kadar) avlanmanın tamamen yasak olduğu da hatırlatıldı.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"