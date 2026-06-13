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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta iki araç çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta iki araç çarpıştı: 6 yaralı

        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 01:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivas'ta iki araç çarpıştı: 6 yaralı

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü kavşağında meydana geldi. Faris Demir yönetimindeki otomobil, Murat Dölek idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Dölek, Mevlüde Dölek, Safiye Dölek ve Ezgi Dölek yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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