Sivas'ta iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü kavşağında meydana geldi. Faris Demir yönetimindeki otomobil, Murat Dölek idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Dölek, Mevlüde Dölek, Safiye Dölek ve Ezgi Dölek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.