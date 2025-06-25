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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta ters şeride giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta ters şeride giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

        Sivas'ta ters şeride giren minibüsün otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçtığı belirlenen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 04:22 Güncelleme: 25.06.2025 - 04:54
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        Sivas'ta 'ters şerit' kazası: 1 ölü, 8 yaralı
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        Kaza, saat 00.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden B.K. yönetimindeki minibüs, ters şeride girince İ.K. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan kişilerden Mehmet Kaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAÇAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

        Kazanın ardından minibüs sürücüsü B.K'nın olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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