Sivaslı İbrahim Talay isimli genç, büyük hayranlık duyduğu Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow’a benzemek için yaptıkları ile dikkatleri üzerinde topluyor.

İHA'nın haberine göre yıllar önce izlediği filmden ve Kaptan Jack Sparrow karakterinden etkilenen genç, arkadaşlarının da tavsiyesi ile Sparrow tarzında makyaj yapıp, saç uzatarak günlük yaşantısını sürdürmeye başladı.

Zamanla görenlerin ilgisinden hoşlanan genç, ailesinin tepkisine rağmen bu tarzından vazgeçmedi. Kısa sürede Sivaslıların bu tarzı ile kabul ettiği genç, Sivaslı Jack Sparrow olarak anılır oldu.

HER GÜN BİR SAAT AYKA KARŞISINDA KALIYOR

Talay’ın bu tarzını koruması ile bir hayli zor. Talay her gün ayna karşısına geçerek saçlarını hazırlıyor, sakallarını tığ ile örüp gözlerine kalem çekiyor.

Bir saati ayna karşısında geçen gencin en büyük yardımcısı ile annesi Zennune Talay. Anne, her gün oğlunun saçlarını örerek hazırlanmasına yardımcı oluyor. Oğlunun tarzının aile yapılarına uygun olmadığını düşünen anne yinede çok sevdiği oğlunun en büyük destekçisi.

Zennure Talay oğlunun bu tarzı ile yakışıklı göründüğünü belirtip, “Bu tarzı ailemize uygun değil. Ama oğlumun açısından güzel. Yakışıyor da ona. Bende oğlumun bu tarzını beğeniyorum. Çok yakışıklı oluyor. Jack Sparrow’a özeniyor. Akrabalarımız oğlumun tarzını uygun görmüyor. ‘Ailemize göre değil’ diyorlar. Oğlumun bu tarzını beğenen de var beğenmeyende. Oğlum her gün ayna karşısında uğraşıyor. Bende onun için uğraşıyorum. Saçlarını takıyorum, tarıyorum.” Dedi.

FİLMLERDE OYNAMAK İSTİYOR

Arkadaşlarının tavsiyesi ile Jack Sparrow karakterini tarz haline getirip bir daha bu tarzdan çıkamadığını belirten İbrahim Talay, hayalinde film ve dizilerde oynamak olduğunu ifade etti. Talay, yaptığı açıklamada şunları söyledi. “İzlediğim Karayip Korsanları filminde Johnny Depp’in tarzından etkilendim. Arkadaşlarım beni ona benzetti. Onların tavsiyesi ile bu tarz için çabaladım. Bu tarza girdim bu tarzdan da bir türlü çıkamadım. Günlük yaklaşık 1 saat uğraşıyorum. İsmim Sivaslı Jack Sparrow’a çıktı. Bana ‘karayip korsanı’ diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Hayallerim arasında sinema ve dizilerde oynamak var.”

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