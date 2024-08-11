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        Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:42
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

        Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig 2024-2025 sezonuna 1'er puanla başladı.

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında da kazanamadı.

        Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasını BAY geçecek. Sivasspor ise deplasmada Kayserispor ile karşılaşacak.

        TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDEYDİ

        Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

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        Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, karşılaşma öncesinde Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket ve Sivasspor forması verdi.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a plaket taktim etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın 5. dakikasında Trezeguet'in sağ kanattan ortasında topa ceza sahası dışından Cihan Çanak vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

        20. dakikada Dragus sağdan taşıdığı meşin yuvarlığı içeri çevirdi, Trezeguet'nin ceza sahası dışından vurduğu top, auta çıktı.

        25. dakikada orta sahada topla buluşan Turgunboev, meşin yuvarlığı rakip ceza sahası içine kadar taşıdı. Turgunboev'in golcü oyuncu Manaj'a pasında topu savunma uzaklaştırdı.

        30. dakikada Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kalan Bardhi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Nikolic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

        36. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Pritchard'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        50. dakikada Pritchard sol kanattan getirdiği topu, ceza sahası içerisindeki Turgunboev'e pas verdi. Turgunboev'in sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

        54. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa ceza sahası içerisinde Bardhi ayak içiyle vurdu, top auta gitti.

        61. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortaladığı topa Uğur Çiftçi sert vurdu, üst kale direğine çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

        66. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

        81. dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa Pritchard, ceza yayı bölgesinden sert vurdu, Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşma golsüz sona erdi.

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